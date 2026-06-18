女優の小西真奈美（47）が18日までに自身のインスタグラムを更新。自身の肌にとって取り入れて「めちゃくちゃ感動」したものを明かした。透明感のある肌が評判の小西。「学び続けると世界はこんなにも面白い」と書き出し、「『炭酸って、何にいいの？』これは私も学びながら、えっ、炭酸ってそんなことまで？と驚くことばかりで、実際に取り入れてみると、もう全然違いました。毎朝鏡を見るたびに『えっ』『おっ』そんな感じで