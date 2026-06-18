FIFAワールドカップ2026日本代表、第二戦の地メキシコでは、オランダ戦での奮闘と日本文化の人気の高まりで、現地の日本サポーターが急増しています。【映像】W杯の中継に並ぶ大勢の人々（メキシコシティ）力石大輔リポ「メキシコシティの大統領府前。巨大なPV会場が設けられ、全試合が中継されるため、平日水曜の午前10時前でも大行列になっている！」日本ユニ女性「日本の文化が大好きです、初戦のプレーも良かった！素晴らし