中道改革連合の小川代表が19日にも立憲民主党と公明党に対し、合流について話し合う協議体の設置を呼びかける方向で調整に入ったことがわかった。関係者がFNNの取材に明らかにした。合流をめぐっては、中道・公明両党が早期実現を目指す一方、立憲は慎重な姿勢を崩しておらず、3党間の正式な協議は行われていない。立憲を支援する7つの産業別労働組合（産別）が11日に会合を開き、立憲の水岡代表ら幹部に対し、早期に正式な協議に