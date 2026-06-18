18日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時1000円以上値を上げ、初めて7万1000円台をつけました。中東情勢を巡りアメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書を、早ければ18日にもスイスで正式に署名される予定でしたが、アメリカのニュースサイトアクシオスなどが予定を前倒しして電子署名したと報じました。これを受け、中東情勢悪化への懸念が後退し、原油価格が下落したことなどから東京株式市場では買いが優勢となっています。ま