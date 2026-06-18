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【ヤスミン】 8月3日 実装予定 カプコンは6月18日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6（以下、スト6）」において、新キャラクター「ヤスミン」のゲームプレイトレーラーを公開した。 【『ストリートファイター6』ヤス