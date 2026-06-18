＜倒木でダイヤ乱れ＞ JR九州によりますと、18日午前6時10分ごろ、吉都線の広原と小林の間で木が倒れた影響で、日豊本線と吉都線で遅れが出ています。 午前8時6分現在、遅れが出ているのは、 ●日豊本線（上下線）南宮崎と都城の間、 ●吉都線（上下線）都城と吉松の間です。 ・ ・ ・