「遠い足」でパスを受けることの重要性とは 遠い足でボールをあつかうことを意識しよう 【どうして】視野が広がりプレーの選択肢が増えていくから 攻撃方向を向いてプレーできるように意識しよう サッカーをはじめたタイミングで必ずおぼえてもらいたい技術が「遠い足」でボールををあつかうことです。 例えば、左サイドの選手がボールを受けるときに、右足で止める（上