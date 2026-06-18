年齢差は体格と顔の造形で表そう！キャラクターを書き分けるポイント 年齢差や体格などの描き分け キャラクターの個性を描き分けるために、人物の年齢や体格を自然に表現できるようになりましょう。 年齢差は体格で描き切る 描き手には、描きやすい年齢層というものがあります。若者を描くのが得意な人もいれば、高齢の人を描くのを得意とする人もいるからです。マンガを描くうえで、登場人物の年齢をしっかり