ポジティブシンキングを持てば痩せる！言葉の力を信じて自分を変えていくことがダイエットにおいて重要な理由 必ずポジティブで終わらせる ダイエットにくじけてしまう人に共通するのが、できたことよりもできなかったことにフォーカスしてしまう「ネガティブ思考」によるものです。例えば、先週よりも体重が１００g減ったときに「１００gしか減らなかった」と考えるのか、「１００gも減った」と喜べるのか。この考え方