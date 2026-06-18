ドジャース・大谷翔平（31）が苦しみながらも、2試合ぶりの白星を手にした。【もっと読む】球宴ファン投票で大谷翔平に迫る脅威…人気沸騰中ブレーブス若手捕手の正体日本時間18日のレイズ戦に登板し、6回を7安打4失点。被安打は今季ワースト、4失点は同ワーストタイと内容は決して芳しくなかったものの7勝目を挙げた。痛めた左膝に不安を抱えたままマウンドに上がったが、大谷を苦しめたのは右手中指だった。2点リードで