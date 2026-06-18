米株先物ダウ200ドル高、米イラン署名がタカ派FOMCを打ち消す 東京時間08:32現在 ダウ平均先物SEP 26月限52154.00（+210.00+0.40%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7536.50（+43.75+0.58%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30289.50（+290.75+0.97%）