◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組パナマ―ガーナ（１７日、トロント競技場）２大会ぶり２度目の出場のパナマ（ＦＩＦＡランク３４位）が、２大会連続５度目の出場のガーナ（同７３位）と１次リーグＬ組初戦で対戦し、０―０で前半を終えた。雨が降りしきるトロントで、前半から攻勢を強めたのはパナマだった。前半２分に右クロスからＦＷワテルマンが右足のワンタッチシュートを放ち、ＧＫに阻止された。同３８分にはＤ