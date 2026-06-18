2026年の梅雨シーズンがいよいよ到来。ウェザーニュースの発表によると、今年の総雨量は九州南部から東北北部にかけて平年並みか多くなる予想とのこと。この時期は湿度の上昇やカビ・ダニの増加、気圧変化といった環境の激変により、咳や鼻炎、肌荒れなどの不調を感じやすくなる。オンライン保険診療を提供するクリニックフォアの医師監修のもと、その背景や対策を詳しく解説する。【画像】この不調は梅雨のせい？ 自分でできる