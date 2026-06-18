１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万９９０２円２５銭）から１１００円超上昇して７万１０００円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。中東情勢の緩和期待などを背景に、日経平均は１７日まで５営業日連続で上昇した。１８日の取引でも、米株式市場で主要な半導体銘柄が値上がりしたことを好感し、ＡＩ（人工知能）、半導体関連の銘柄を中心に買われている。