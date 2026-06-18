■MLBドジャース5ー4レイズ（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのレイズ戦に今季12度目の先発登板。6回、91球を投げて、被安打7、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）で7勝目を挙げた。試合は4回まで無失点に抑えていた大谷だが、5回に捕まり4失点。しかし6回裏にF.フリーマン（36）に2ラン本塁打が飛び出し逆転。さら