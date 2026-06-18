ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。6月18日（木）放送の同番組では、「由緒ある神社で街を見守る2匹の神社ネコ」や「愛犬が救ったネコの奇跡の物語」などを特集する。【写真】参拝客をお出迎え！由緒ある神社の“リアル招きネコ”今回のゲストネココメンテーターは、パンサーの菅良太郎が初登場。同じタイミングでお迎えしたネコが3匹おり、そのきっ