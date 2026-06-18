近畿車輛がカイ気配スタート、２３００円近辺で収れんする５日・２５日・７５日移動平均線をマドを開け上放れ急速人気化の様相をみせている。鉄道車両の専業メーカーで海外でも実績が高いが、有配企業にもかかわらずＰＢＲ０．４倍台と株価は極めて低い水準に放置されている。 アクティビストとして名を馳せる香港投資ファンドのオアシス・マネジメントが１７日付で関東財務局に提出した大量保有報告書に