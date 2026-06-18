扶桑化学工業がカイ気配スタートで急速に上値を追っている。リンゴ酸やクエン酸などの果実酸で世界首位級のシェアを有するほか、電子材料分野への展開で独自の強みを持っていることが特長。半導体ウエハー研磨の原料として必須の「超高純度コロイダルシリカ」でグローバル・ニッチトップの座を確立させている。 業績も絶好調で２７年３月期は営業利益段階で前期比２９％増の２４３億円予想と４期ぶりに過