18日8時50分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比215ポイント高の3万6715ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6424.38ポイントに対しては290.62ポイント高。 株探ニュース