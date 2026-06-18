18日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝160円60銭前後と、前日午後5時時点に比べ42銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円80銭前後と1円14銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース