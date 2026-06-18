中国メディアのIT之家によると、中国の家電・スマートフォン大手で電気自動車（EV）事業にも参入した小米（シャオミ）の創業者で会長兼最高経営責任者（CEO）の雷軍（レイ・ジュン）氏は14日、武漢市内で第2弾EV「YU7」の複数のオーナーと対面で交流し、4月に発表したアイスクリームに関するネットユーザーからの質問にも回答した。シャオミは4月に開催したバリューカンファレンスで、スマホや自動車の命名方式にならいトッピング