1995年映画「花より男子」でデビュー、2025年に俳優デビュー30周年を迎え、”藤木直人 30th Anniversary”を始動した、藤木直人。 その藤木直人が7月8日(水)、新曲「Summer Snow」を配信リリースすることが決定した。 「Summer Snow」は、藤木直人本人の作詞・作曲による、甘く切ないピアノバラード。 レコーディングにおいて初めて、藤木直人自身がピアノ演奏にチャレンジ、制作され