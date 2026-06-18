歌役者・9Lanaが6月17日(水)、新曲「BLUE MOON」を配信リリースした。 「BLUE MOON」は、ミュージックビデオ1000万再生を突破した、9Lanaの代表曲「BALALAIKA」の“その後の物語”を描いた続編作品。 「BALALAIKA」のカクテル言葉が「恋は焦らず」であったのに対し、今作「BLUE MOON」のカクテル言葉は「叶わぬ恋」。 叶わぬ恋に揺れるひとりの女性の想いを、情熱的なラテンビートと切ないメロデ