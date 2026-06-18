ピアノポップバンド”声にならないよ”が6月17日(水）、NEW EP『きっと、忘れられないまま』をリリースした。 本EPには、2025年リリースされ、SNSで「歌詞の解像度が高すぎる！」と話題になった楽曲「恋焦がれ」や、恋が終わったあとに残される“静かな孤独”を描いたバラードの新曲「エンドロール」など、さまざまな恋愛の温度を描いた全6曲を収録。 さらに、その新曲「エンドロール」の