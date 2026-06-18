今年メジャーデビュー20周年を迎えた、MONKEY MAJIK。 そのMONKEY MAJIKが6月17日(水）、グローバルボーイズグループJO1の川西拓実とのコラボレーションソング「Unstoppable」を配信リリースした。 「Unstoppable」は、かねてよりMONKEY MAJIKのファンを公言してきた川西と、JO1のライブを観て感銘を受けたMONKEY MAJIK、リスペクトし合う両者が、構想段階から共にスタジオ入