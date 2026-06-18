JR西日本によりますと、18日午前7時過ぎ、嵯峨野線・京都駅～梅小路京都西駅間の線路内に人が立ち入ったため、JRの各路線で運転取りやめや遅れが出ています。 ▼影響が出ている路線（午前8時30分時点）琵琶湖線・ＪＲ京都線・ＪＲ神戸線・湖西線・奈良線・嵯峨野線・ＪＲ宝塚線・ＪＲ東西線・学研都市線