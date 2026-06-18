タレントの若槻千夏が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）の2時間SPに出演。同番組のMCの上田晋也（くりぃむしちゅー）からのある一言を根に持っていることを明かした。【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演した若槻は冒頭、共演者が上田の言動に対する不満を