人気スマホゲーム「モンスターストライク」は17日、公式SNSを通じ、批判が噴出し謝罪対応をしていたゲーム内イベント「みんなで応募！マルチ抽選会」について、今月24日に行うと発表した。今月5日から15日まで、ゲーム内で欲しいキャラクターを獲得できるチャンスがある「マルチ抽選会」が開催された。新キャラの「ゾディアック（運極）」をはじめ限定キャラクターが入手できるイベントで注目されていたが、一部から配布数の少