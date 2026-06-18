ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが共演している『ソング・サング・ブルー』のブルーレイ＋DVD セットが2026年9月9日に発売となる。価格は5,390円。同日にレンタルDVDもリリースとなる。ブルーレイ＋DVD セットレンタルDVD『ソング・サング・ブルー』は、2008年、グレッグ・コーズ監督により映像化されたドキュメンタリーを原作に、『ハッスル＆フロウ』（2005）などを手がけたクレイグ・ブリュワーが脚本・監督を務めた実