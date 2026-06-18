「一発ギャグとか、新しいの考えようとしてんだけど……」お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、現在の“悩み”を打ち明けた――。マヂカルラブリー(左から野田クリスタル、村上)○「もうお笑い芸人として、俺は限界」堀内は、4日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)にゲスト出演。5月25日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』で、「もうお笑い芸人として、俺は限界