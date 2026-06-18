花王の男性向けヘアケアブランド「サクセス」は6月15日、サウナ特化型メディア「サウナコレクション」(運営：HIDANE)と連携した体験施策「サクセスサウナコレクション」の第2弾を開始した。好評を受け、第2弾では北海道・東北・関東・中部・関西・中国四国・九州の全7エリアへと展開を拡大する。北海道・東北・関東・中部・関西・中国四国・九州の全7エリアで同時展開○「サウナといったらサクセス!」が全国へ5月に首都圏4施設で実