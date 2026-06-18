「＜セイコー プロスペックス＞ マリンマスター 1968 ヘリテージ（HBF001J）」は、1968年に誕生した国産ハイビートダイバーの設計思想を、現代の技術で磨き上げた正統進化モデルだ。ダイヤルは深海の静けさを思わせる梨地のブラックで、光を抑えたマットな質感がプロフェッショナルダイバーズとしての機能性を強調。セラミックス製のベゼル表示板との質感のコントラストが目を引く。セイコーのダイバーズウォッチがずらり。これま