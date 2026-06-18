公式Xで報告サッカー日本代表は、北中米ワールドカップのグループF初戦で強豪オランダと2-2で引き分けた。サッカー大国との好勝負が世界的にも注目を集めた中、欧州の要人が「サムライブルーのユニフォームを手に入れました！」と報告している。劇的ドロー発進となった森保ジャパン。日本のさらなる勝利を願い、欧州から援軍が現れた。オランダ戦の翌日、日本代表のユニホームを手に笑顔で写っていたのは駐日デンマーク大使