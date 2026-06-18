今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、子猫ちゃんのなんとも愛らしい姿。子猫といえば、まだ体も小さく、あどけなさがたっぷり残る時期。投稿主さんがその姿を見てみると、まさかの「あんよ」が宙にぷかり。いったいどんな体勢になっていたのでしょうか…。 投稿はXにて、12.7万件以上表示。1.4万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：マットの上で寝転がっていた子猫