本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。リードしたダルトン・ラッシング捕手は5回に崩れた要因を分析した上で、「ボールの質に関しては心配する必要はない」と話した。4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。4失点で逆転を許した。6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがN