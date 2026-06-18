「過去一可愛い、やんのかステップ」「たまんにゃい♡」と絶賛されているのは、『やんのかステップ』で飼い主さんに近づいてくる子猫の光景。小さな体でぴょこぴょこと走る姿に、思わずキュンとしてしまう人が続出しています。その可愛らしい光景は反響を呼び、再生回数54万回を超えて癒やしを届けることとなりました。 【動画：パヤパヤ子猫を撮影していると→突然背中を丸めだして…尊すぎる『やんのかステップの瞬間』