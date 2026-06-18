ハンドボール・リーグH男子大切な友の思いを背負って――。ハンドボール・リーグH男子のプレーオフで、ブレイヴキングス刈谷が7年ぶりの優勝を果たした。刈谷は14日に東京・代々木第一体育館で行われた決勝で6連覇を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋と対戦。ライバルに28-27で競り勝ち、レギュラーシーズンと合わせて初の完全優勝を達成した。渡部仁主将（36）が涙をこらえ、スタンドに向けて絶叫した。「お待たせしまし