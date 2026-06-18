「勝ち点3」より大きな価値をもたらした。【もっと読む】森保Jのチュニジア戦「楽勝ムード」は危ない！土壇場監督交代で対策がパー…コスタリカ戦の悪夢を忘れたかL組でポット1のイングランドは日本時間18日、1次リーグ初戦でクロアチア（FIFAランク11位）と対戦。前半12分、クロアチアの英雄モドリッチからファウルを誘ってPKを獲得し、先制点をマーク。その後は取って取られての展開となったものの、後半で2点を追加。4-2で打