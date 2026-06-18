日本時間18日、サッカー日本代表がW杯ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を再開したが、MF久保建英（25=レアル・ソシエダ）の姿はなかった。【もっと読む】森保Jのチュニジア戦「楽勝ムード」は危ない！土壇場監督交代で対策がパー…コスタリカ戦の悪夢を忘れたか1次リーグ初戦のオランダ戦で左膝を痛めて途中交代。翌日の練習も不参加だった。現地で受けたとされるMRI検査の結果について日本サッカー協会