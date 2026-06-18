シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が１８日までに自身のインスタグラムを更新。笑福亭鶴瓶とのリンクコーデショットを披露した。山本は「仰天ニュースありがとうございましたスタジオではまさかの鶴瓶師匠とリンクコーデでした（笑）」とコメントし、鶴瓶との２ショットを披露。白のパンツとジャケットで、お腹をチラリと見せたホワイトコーデをシェアした。「そして、私のアルティメットスー