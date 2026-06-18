52歳の弁護士だった男が担当した盗撮事件の示談金30万円を横領したとして警視庁に逮捕されました。【映像】連行される元弁護士の岸本容疑者弁護士だった岸本学容疑者（52）は、2023年、盗撮被害にあった女性の示談の交渉で加害者側から受け取った示談金30万円を女性に渡さず横領した疑いがもたれています。警視庁によりますと、岸本容疑者はこれまで盗撮事件などを多く担当していて女性はインターネットで岸本容疑者が被害者