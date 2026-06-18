第1子を出産したグラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が17日、自身のインスタグラムを更新。今月末から仕事復帰することを明かした。先月5日に第1子となる長男の出産を報告した戸田。「お天気のいい日はテラスでランチ風が気持ちいいおしゃれなお店のメニューっておしゃれすぎて読んでも読んでも全然頭に入って来ないよね」とつづり、オープンカフェのテラスでのランチショットを公開した。「唯一読めたフライドチ