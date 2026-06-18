「加熱式たばこ」による受動喫煙対策を検討している厚生労働省の専門委員会が開かれ、委員から「健康被害の可能性を重視し対策するべき」などの意見が出されました。【映像】「加熱式たばこ」の規制検討続ける専門委員会「加熱式たばこ」について厚労省は専門委員会で「紙巻きたばこ」と同様に規制するかなど検討を続けています。先月、厚労省は「加熱式たばこ」の副流煙からは発がん性物質が検出されるものの、受動喫煙の健