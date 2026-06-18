◇インターリーグドジャース5−4レイズ（2026年6月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。打線が6回に逆転して7勝目を挙げ防御率は1.47。試合後、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手（25）も力投を称えた。試合後、ラッシングは「すごく良い投球だった」と投手・大谷を称賛し「5回に少し苦しくなったけれど、先頭打者