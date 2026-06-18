黒沢清監督が初めて時代劇に挑んだ映画『黒牢城（こくろうじょう）』（6月19日公開）。原作は、米澤穂信による同名小説。第166回直木賞、第12回山田風太郎賞をダブル受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ、史上初となるミステリーランキング4冠を果たした傑作ミステリーだ。【動画】地下牢で繰り広げられる、“言葉の斬りあい”特別映像主演は本木雅弘。共演には菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本