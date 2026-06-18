6月9日にご成婚33年を迎えられた天皇陛下と雅子様。幾多の節目を共に歩むなかで、喜びも困難も分かち合いながら支え合ってこられたお二人。そこには、言葉では語り尽くせぬきずなと、年月をかけて慈しみ育まれてきた「夫婦のかたち」があった。 「天皇陛下は『愛子天皇』実現を望んでいる」…皇室のご意向を決めつける言説の危うさ 天皇皇后両陛下の歩みを振り返るとき、まず感じるのは、その存在が単なる象徴にとどまらず、常