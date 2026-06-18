「美少女図鑑AWARD2023」審査員特別賞を受賞した宮嶋くるみ（22）が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』29号の巻末グラビアに登場している。【写真】グラビア映えする抜群ボディを披露した宮嶋くるみ初登場の宮嶋は、“きゅるんっ”としたクリクリの瞳に人懐っこい笑顔、誰からも愛されるかわいらしさが武器。さらにグラビア映えする抜群ボディも持ち合わせる。圧倒的愛され力を持つ、次世代グラビアクイーン候補の最新グラビア