元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。レギュラー出演していた日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）で共演したメンバーとの「お疲れ様会」を公開した。3月末での退社を機に2年間MCを務めた「シューイチ」を卒業した岩田アナ。「シューイチメンバーがお疲れ様会をしてくれた日」とつづり、共に卒業した佐藤梨那アナウンサーとともに番組で共演した女性メンバーから