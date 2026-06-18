ハワイに新しく誕生した“異例ずくめ”のホテル。日本人に嬉しい設備を数多く備えたハイスペックさを、ハワイ通のおぎやはぎ小木が熱弁した。【映像】「こんな設備考えられない」小木絶賛のハワイ“最新ホテル”ハワイの最新グルメ・絶景・アクティビティなど、地元で人気となっている“次に来る”情報を紹介するバラエティ「絶頂ハワイアンズ〜グルメ&絶景&トライアスロン〜」が14日に放送。出演は“ハワイ通”として