アメリカのニュースサイト、アクシオスなどは17日、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したと報じました。戦闘終結に向けた覚書は、早ければ18日にもスイスで正式に署名される予定でしたが、アクシオスなどは17日、アメリカとイランが予定を前倒しして電子署名したと報じました。アメリカ側はトランプ大統領が署名し、覚書はすでに発効したとしています。アメリカ政府高官によりますと、覚書では、レバノンを含む全ての